2019-11-29T13:01:06+03:00
Экономика

Продажи новых авто в Петербурге падают, но китайских - растут

Отрицательная динамика огорчает рынок уже второй месяц подряд
Петр КИБЕР
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Продажи новых машин в Петербурге падают второй месяц.Продажи новых машин в Петербурге падают второй месяц.Фото: Дмитрий БРУШКО
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Продажи новых автомобилей тянет за собой автопроизводство, а и первое и второе в Петербурге падает. Согласно статистике, отрицательная динамика на авторынке наблюдается уже второй месяц подряд, дойдя до -6% от уровня прошлого года. В «плюсе» лишь отдельные марки, в том числе китайские.

- В октябре 2019 года дилеры реализовали 13 061 автомобиль – на 6% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, - сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

И это худший показатель в году за исключением мая, когда падение было на один процент сильнее. Но тогда автодилеров выручило лето, когда продажи традиционно растут. А вот к осени ситуация «скисла».

В январе-октябре 2019 года в Санкт-Петербурге было продано125 335 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3% меньше, чем за тот же период 2018 года.

При этом некоторые автопроизводители даже в такой ситуации показывают рост. В хорошем плюсе Kia, Lada и Renault. На шесть процентов просел Hyundai, а Nissan, две модели которого производят в Петербурге, рухнул аж на 23 процента.

Зато в в топ-25 прорвались два китайских бренда. Geely продал 892 машины место 242 годом ранее (+269%), а Haval показал «дьявольский» результат с 666 авто с ростом в 143%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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