В воскресенье матч «Зенита» перекроет движение в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-29T13:45:26+03:00

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В воскресенье, 1 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге состоится матч «Зенит» - «Спартак». В связи с этим, вечером ряд улиц будут закрыты для движения автомобилей. В основном это касается дорог в Приморском районе города рядом с футбольной ареной. Водителям стоит быть внимательными и заранее продумывать свои маршруты.

- Так, 1 и 6 декабря с полуночи на сутки будет закрыто движение по Савиной улицы от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережной Гребного канала от Бодрова к Северной дороге, Крестовскому проспекту от Рюхина к Южной дороге, по Южной от Крестовского к Теннисной аллее, по Северной дороге от Бодрова к Велосипедной аллее, по Теннисной от Южной дороги, а также Велосипедной от Северной, - сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Также проехать нельзя будет по Рюхина от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту 1 декабря с 16:00 до 22:00 и 6 декабря с 16:30 до 22:30 часов, а также по Яхтенной от Савушкина до Приморского и по Приморскому от Беговой до Яхтенной 1 декабря с 19:00 до 22:00 и 6 декабря с 19:30 до 22:30 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU