Появилась карта размещения камер фиксаций нарушений ПДД на КАД и трассах Ленобласти

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-29T14:04:20+03:00

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Для автомобилистов Петербурга и Ленинградской области появилась карта, на которой отмечены все установленные на КАД и областных трассах камеры фиксации нарушений ПДД. В пятницу, 29 ноября, «Росавтодор» Северо-Запада опубликовал схему, с помощью которой водители смогут следить за комплексами и своей скоростью движения, чтобы избежать штрафов.

- Данная мера необходима для более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации. Возможно, информация будет полезна и разработчикам навигационных приложений в их деятельности. Стоит подчеркнуть, что на карте представлены только стационарные комплексы фиксации нарушений, - рассказали в «Росавтодор».

Данные камеры установлены специально в рамках мер по снижению аварийности. В 2019-2020 годах специалисты планируют установить еще 41 камеру в Ленинградской и две в Псковской области. На 2021 год в Ленобласти запланирована установка 42 камер, в Псковской области – трех.

ИСТОЧНИК KP.RU