На КАД в районе Вантового моста сгорел микроавтобус
Столб черного дыма поднимался днем пятницы с кольцевой автодороги Петербурга в районе Вантового моста. Здесь на обочине трассы горел грузовой микроавтобус «Форд». Пламя было такой силы, что огонь перекинулся и на шумовые экраны, стоящие по бокам трассы.
- На КАД у Вантового моста в сторону аэропорта на обочине горит «Форд Транзит», - писали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
По предварительным данным, пламя вспыхнуло под капотом машины. Водитель успел остановиться, однако погасить огонь не удалось. Проезжавшие мимо автомобилисты пытались помочь - на обочине валяются использованные огнетушители, однако спасти микроавтобус не получилось.
Из-за ЧП на и без того загруженной дороге образовалась пробка. К тому времени, как на место происшествия прибыли пожарные, тушить было практически нечего - от машины остался один обгорелый остов.
На Вантовом мосту в Петербурге сгорел микроавтобус.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
ИСТОЧНИК KP.RU