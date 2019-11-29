На КАД в районе Вантового моста сгорел микроавтобус

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-29T14:23:54+03:00

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Столб черного дыма поднимался днем пятницы с кольцевой автодороги Петербурга в районе Вантового моста. Здесь на обочине трассы горел грузовой микроавтобус «Форд». Пламя было такой силы, что огонь перекинулся и на шумовые экраны, стоящие по бокам трассы.

- На КАД у Вантового моста в сторону аэропорта на обочине горит «Форд Транзит», - писали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, пламя вспыхнуло под капотом машины. Водитель успел остановиться, однако погасить огонь не удалось. Проезжавшие мимо автомобилисты пытались помочь - на обочине валяются использованные огнетушители, однако спасти микроавтобус не получилось.

Из-за ЧП на и без того загруженной дороге образовалась пробка. К тому времени, как на место происшествия прибыли пожарные, тушить было практически нечего - от машины остался один обгорелый остов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/746867" frameborder="0"></iframe> На Вантовом мосту в Петербурге сгорел микроавтобус.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU