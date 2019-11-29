2019-11-29T14:23:54+03:00
Происшествия

На КАД в районе Вантового моста сгорел микроавтобус

Старый «Форд» красочно полыхал в крайней правой полосе [видео]
Петр КИБЕР
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На КАД сгорел микроавтобус. Фото: vk.com/spb_todayНа КАД сгорел микроавтобус. Фото: vk.com/spb_today
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Столб черного дыма поднимался днем пятницы с кольцевой автодороги Петербурга в районе Вантового моста. Здесь на обочине трассы горел грузовой микроавтобус «Форд». Пламя было такой силы, что огонь перекинулся и на шумовые экраны, стоящие по бокам трассы.

- На КАД у Вантового моста в сторону аэропорта на обочине горит «Форд Транзит», - писали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, пламя вспыхнуло под капотом машины. Водитель успел остановиться, однако погасить огонь не удалось. Проезжавшие мимо автомобилисты пытались помочь - на обочине валяются использованные огнетушители, однако спасти микроавтобус не получилось.

Из-за ЧП на и без того загруженной дороге образовалась пробка. К тому времени, как на место происшествия прибыли пожарные, тушить было практически нечего - от машины остался один обгорелый остов.

На Вантовом мосту в Петербурге сгорел микроавтобус.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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