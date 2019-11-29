В кошка получила пулевое ранение во время стрельбы в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-29T14:26:10+03:00

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Ветеринары Петербурга рассказали о том, что участились случаи, при которых бездомные или домашние животные получают пулевые ранения. Порой это происходит во время людских перестрелок или из-за того, что кто-то «развлекает» себя, стреляя по кошечкам и собачкам. К сожалению, случаи нападения на хвостатых чаще всего остаются не расследованные.

- В начале осени в нашей клинике был прооперирован котенок с пулевым ранением лапы, ему сделали остеосинтез. А на днях к нам принесли кошку, которая кашляла. На рентгене легких мы обнаружили пулю. По всей видимости, она попала туда, когда кошка еще была бездомной, - рассказали в ветклинике.

Ветеринары показали рентгены животных с дробью и пулями в телеФото: СОЦСЕТИ

Врачи отмечают, что такие случаи не редки. Чаще всего стрельба ведется по бездомным животным из окон домов либо на дачах, если питомцы гуляют без поводка и присмотра.

К тому же, иногда владельцы животных даже не подозревают, что их питомцы когда-то пострадали от выстрела. Обнаруживается это уже в ветклинике, куда хозяин обращается за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU