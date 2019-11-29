Петербуржцы отказываются возвращать собаку-потеряшку законным хозяевам

СЕГОДНЯ 15:42 2019-11-29T15:42:45+03:00

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Хозяева пса породы хаски в Петербурге уже 10 дней тщетно пытаются вернусь себе свою собаку. Во время прогулки 18 ноября годовалый «парень» вырвался и сбежал. Владельцы стали повсюду искать своего хвостатого друга и наткнулись на объявление о том, что их собаку нашли и теперь ищут хозяев. Казалось бы, проблемы закончились. Однако забрать своего законного пса хозяевам так и не удалось.

- Мы связались с девушкой, что опубликовала объявление и попросили адрес, чтоб забрать собаку домой. Но она сказала, что хочет привезти сама, чтоб увидеть, где и как мы живем, - рассказали хозяева пса.

Однако собаку им так никто и не привез. Спустя три часа после назначенного времени встречи, они снова позвонили девушке. На телефон ответил мужчина, представившийся ее мужем и сказал, что его беременная супруга привязалась к собаке и не хочет ее возвращать.

- Мы звонили снова, но результата ноль. Потом увидели объявление в интернете, что нашего пса продают. Мы обратились 19 ноября в полицию – результата ноль. Второй раз – 24 ноября, но тоже бесполезно, - пояснили хозяева.

Как найти этих людей, беспокойные владельцы не знают и просят петербуржцев, которые знают женщину, забравшую их пса, помочь с поисками.

ИСТОЧНИК KP.RU