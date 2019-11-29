По двум мостам на трассе «Кола» ограничат движение на две недели

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-29T16:01:31+03:00

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Управление федеральными автомобильными дорогами Северо-Запада предупредило петербургских водителей о том, что на двух путепроводах на трассе «Кола» будет ограничена пропускная способность. С 30 ноября на мосту через железную дорогу Заневский Пост – Мга во Всеволожском районе будет проводиться второй этап плановых работ.

- В связи с производством работ по замене существующих деформационных швов на новые с полимерным компенсатором, в период с 30 ноября по 15 декабря 2019 года будет поочерёдно перекрываться одна полоса движения в каждом направлении на обоих путепроводах одновременно, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

По полосам, которые будут открыты для движения, ограничат скоростной режим до 50 километров в час. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения. На период производства работ по замене деформационных швов останутся свободными для движения только две полосы, по одной полосе в каждом направлении. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.

ИСТОЧНИК KP.RU