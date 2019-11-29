Церетели прокомментировал идею вернуть памятник Александру III на Площадь Восстания

СЕГОДНЯ 16:23 2019-11-29T16:23:43+03:00

Судьбу памятника Александру III не могут решить уже долгое время. Фото: vk.com/mramorniypalace / Бэла Токмакова

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Разговоры о возвращении памятника императору Александру III на его историческое место - Площадь Восстания, идут уже давно. Сразу после распада СССР некоторые активисты предлагали убрать обелиск «Городу-герою Ленинграду» куда-нибудь (например в Московский парк победы), а царя возвратить назад. Тогда дальше разговоров дело не зашло, но теперь идея вновь витает в воздухе. Вот как к ней относится известный скульптор Зураб Церетели:

- Это гениальный памятник Паоло Трубецкого, он отражает эпоху. Конечно, чудо, что после революции монумент сохранился, - рассказал газете «Петербургский дневник» сам художник.

А вот куда ставить этот гениальный памятник, Зураб Константинович не знает, ведь город меняется и с момента демонтажа конной скульптуры прошло 80 лет.

- В любом случае это потрясающая работа, образ царя, она должна быть на достойном месте, - уверен скульптор.

Напомним, что памятник Александру III был установлен на тогда еще Знаменской площади. В 1937 году его демонтировали и отправили в запасники. В 1994 году скульптуру поставили у входа в Мраморный дворец.

ИСТОЧНИК KP.RU