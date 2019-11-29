В Петербурге проведут инспекцию подвалов на наличие открытых продухов для котов

СЕГОДНЯ 16:48 2019-11-29T16:48:56+03:00

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Глав районов Петербурга призвали обследовать многоквартирные дома на наличие открытых продухов в подвалах. В четверг, 28 ноября, председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому как минимум одно отверстие должно быть открытым круглый год. В силу оно вступит с 4 декабря.

- Коммунальщики усердно замуровывают продухи в подвалах, которые для большинства бездомных кошек служат определенным убежищем, и те, не имея возможности выбраться, зачастую погибают. Фактически работники сферы ЖКХ заранее обрекают котят на мучительную голодную смерть, лишая их воды, еды и возможности выбраться наружу, – отметил депутат ЗакСа Петербурга Денис Четырбок.

Парламентарий подчеркнул, что мало принять закон. Нужно еще, чтобы он успешно работал на практике. В связи с этим Четырбок признавал глав районов города следить за тем, чтобы коммунальщики исполняли обязанности и прекратили постоянные столкновения с зоозащитниками.

ИСТОЧНИК KP.RU