2019-11-29T17:08:12+03:00
Общество

Петербуржцам на Новый год подарят списание пеней за коммунальные услуги

«Газпром теплоэнерго» запустил акцию «В новый 2020 год – без долгов»
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге пройдет акция, по которой можно списать пени за коммунальные услугиВ Петербурге пройдет акция, по которой можно списать пени за коммунальные услугиФото: Артем КИЛЬКИН
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Жители Петербурга смогут избавиться от пеней, накопившихся из-за задолженностей по оплате услуг отопления и горячего водоснабжения. АО «Газпром теплоэнерго» запустил акцию «В новый 2020 год – без долгов». Для этого до 31 декабря 2019 года нужно погасить все долги. После этого поставщики коммунальных услуг спишут абонентам ранее начисленные пени. Факт списания будет отражен в платежных документах в первом квартале 2020 года.

- Основной целью акции является стимулирование потребителей к оплате сформировавшихся долгов и формирование платежной дисциплины. Надеемся, акция «В новый 2020 год – без долгов» напомнит каждому о необходимости своевременной оплаты за уже потребленные коммунальные ресурсы, - рассказала Ольга Вен, директор по тарифообразованию и сбытовой деятельности АО «Газпром теплоэнерго».

Важно, что по условиям акции необходимо напрямую рассчитываться с поставщиком услуг. Механика проведения незначительно отличается в разных регионах, для уточнения условий необходимо обращаться непосредственно в филиалы и дочерние общества АО «Газпром теплоэнерго», расположенные в вашем населенном пункте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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