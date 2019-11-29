«Зенит» представил коллекцию одежды «1984»
21 ноября исполнилось ровно 35 лет с того момента, как ленинградский «Зенит» первый и единственный раз стал чемпионом СССР по футболу. В честь этого события клуб решил выпустить тематическую коллекцию одежды «Зенит-84».
- Авторы взяли за основу советскую спортивную одежду середины 80-х, дополнив классические модели современным кроем и ретрофутуристичной типографикой, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
В линейку одежды вошли футболки с коротким тренеров-чемпионов в 1984 и 2019 годах — Павел Садырин и Сергей Семак. В аксессуарах - лыжная шапка с кисточкой и клубный шарф типичные детали футбольного болельщика середины 80-х.
Надо сказать, что моделями для демонстрации одежды выступили чемпионы 84-го года Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов и Сергей Дмитриев, а также действующие игроки «Зенита» Михаил Кержаков, Бранислав Иванович и Алексей Сутормин.
А сама фотосессия прошла у СКК, где 21 ноября 1984 года состоялся решающий матч с харьковским «Металлистом», после которого клуб с берегов Невы оформил чемпионство.
В фотосессии приняли участие бывшие и нынешние игроки "Зенита". Фото: ФК "Зенит".
ИСТОЧНИК KP.RU