2019-11-29T17:10:22+03:00
Спорт

«Зенит» представил коллекцию одежды «1984»

Фотосессия прошла на фоне СКК, где в том году был завоеван чемпионский титул
Петр КИБЕР
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Алексей Сутормин отлично смотрится в шапке с кисточкой. Фото: ФК "Зенит"Алексей Сутормин отлично смотрится в шапке с кисточкой. Фото: ФК "Зенит"
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21 ноября исполнилось ровно 35 лет с того момента, как ленинградский «Зенит» первый и единственный раз стал чемпионом СССР по футболу. В честь этого события клуб решил выпустить тематическую коллекцию одежды «Зенит-84».

- Авторы взяли за основу советскую спортивную одежду середины 80-х, дополнив классические модели современным кроем и ретрофутуристичной типографикой, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В линейку одежды вошли футболки с коротким тренеров-чемпионов в 1984 и 2019 годах — Павел Садырин и Сергей Семак. В аксессуарах - лыжная шапка с кисточкой и клубный шарф типичные детали футбольного болельщика середины 80-х.

Надо сказать, что моделями для демонстрации одежды выступили чемпионы 84-го года Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов и Сергей Дмитриев, а также действующие игроки «Зенита» Михаил Кержаков, Бранислав Иванович и Алексей Сутормин.

А сама фотосессия прошла у СКК, где 21 ноября 1984 года состоялся решающий матч с харьковским «Металлистом», после которого клуб с берегов Невы оформил чемпионство.

В фотосессии приняли участие бывшие и нынешние игроки "Зенита". Фото: ФК "Зенит".

В фотосессии приняли участие бывшие и нынешние игроки "Зенита". Фото: ФК "Зенит".

ИСТОЧНИК KP.RU

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