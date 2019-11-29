2019-11-29T18:30:04+03:00
Наука

В ИТМО изобрели антибактериальную пленку для смартфонов из цинка

Покрытие защитит не только человека от микробов, но и телефон от царапин
Петр КИБЕР
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Петербургские ученые нашли способ сделать защитное стекло антибактериальным и самоочищающимся.Петербургские ученые нашли способ сделать защитное стекло антибактериальным и самоочищающимся.Фото: Александр МИЛКУС
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Смартфоны стали такой же неотъемлемой частью жизни человека, как одежда, еда и прочие необходимые ежедневно вещи. Люди тратят на них огромные деньги, холят, лелеют и защищают от царапин. Для этого существуют защитные стекла на экран. Но в петербургском Университете ИТМО пошли дальше и сделали покрытие не только защитным, но и антибактериальным.

- Научно-исследовательский центр оптического материаловедения Университета ИТМО вот уже несколько лет ведет разработки антибактерицидных материалов на основе оксидов легких металлов, - сообщает пресс-служба вуза.

Надо сказать, что ведущие производители смартфонов давно пытаются сделать экраны устойчивыми для бактерий и загрязнений, но это пока дорогая технология. Изобретение петербургских ученых намного доступнее.

Состав на основе оксидов олова и цинка имеет и защитные свойства - не царапается, а антибактерицидное действие обеспечивается за счет диффузии ионов металлов.

Кроме того, покрытие может самоочищаться так как при воздействии на него света выделяется активный кислород, который разлагает бактерии, следы пота, жирные контуры пальцев и прочие органические соединения.

Сроки поступления новинки в продажу пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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