Росприроднадзор выступил против очистки зимних дорог Петербурга с помощью реагентов
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора резко осудило возможное использование реагентов зимой в Петербурге для очистки дорог от снега. В ведомстве подчеркивают, что это пагубно скажется на экологию рек и каналов города.
- Ливневая канализация в Петербурге не проходит очистку. Соответственно, использование реагентов для борьбы со снегом на улицах может привести к попаданию загрязняющих веществ в водоемы города, - пишет пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.
Ведомство подняло тревогу из-за некоторых публикаций в городских СМИ, в которых говорится, что реагенты могут вернуться в Петербург. Эксперты считают, что использование песко-соляной смеси для расчистки дорог от снега и наледи без специальных реактивов гораздо безопаснее и экологичнее.
Напомним, что в этот раз Смольный закупил к зиме рекордные 100 тысяч тонн песка и соли, а также 2,5 тысячи гранитной крошки.
ИСТОЧНИК KP.RU