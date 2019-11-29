Росприроднадзор выступил против очистки зимних дорог Петербурга с помощью реагентов

СЕГОДНЯ 19:49 2019-11-29T19:49:22+03:00

В ведомстве выступили против использования реагентов в городе. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ведомстве подчеркивают, что вредные реагенты могут загрязнить реки и каналы города

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Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора резко осудило возможное использование реагентов зимой в Петербурге для очистки дорог от снега. В ведомстве подчеркивают, что это пагубно скажется на экологию рек и каналов города.

- Ливневая канализация в Петербурге не проходит очистку. Соответственно, использование реагентов для борьбы со снегом на улицах может привести к попаданию загрязняющих веществ в водоемы города, - пишет пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

Ведомство подняло тревогу из-за некоторых публикаций в городских СМИ, в которых говорится, что реагенты могут вернуться в Петербург. Эксперты считают, что использование песко-соляной смеси для расчистки дорог от снега и наледи без специальных реактивов гораздо безопаснее и экологичнее.

Напомним, что в этот раз Смольный закупил к зиме рекордные 100 тысяч тонн песка и соли, а также 2,5 тысячи гранитной крошки.

ИСТОЧНИК KP.RU