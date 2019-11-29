2019-11-29T20:19:53+03:00
Происшествия

Литейный проспект озарило искрами из-за упавшей и вспыхнувшей новогодней гирлянды

Растяжка зимней иллюминации свалилась прямо на контактную сеть пассажирского транспорта
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Новогоднее украшение решило задать жару и напугать горожан. Фото: vk.com/spb_todayНовогоднее украшение решило задать жару и напугать горожан. Фото: vk.com/spb_today
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Петербуржцев напугала упавшая новогодняя гирлянда на Литейном проспекте. Она рухнула прямо на контактные сети трамвая и троллейбуса и периодически вспыхивала с множеством искр. На время пассажирский транспорт встал в пробке. Горожане шутят в соцсетях, что это новогодние праздники устали ждать и валятся на голову. Между тем, пожилым петербуржцам было не до смеха.

- Я сидела в троллейбусе, который как раз был рядом с опасной гирляндой. Приходилось слушать, как обеспокоенные пенсионеры орали на водителя, чтобы выпустил их. Но он молодец - вышел из троллейбуса, двери закрыл, а свет выключил. И тут понеслось... Короче, нервный у нас народ, - пишет очевидец искрящегося новогоднего украшения в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Чуть позже в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» сообщили, что движение на Литейном проспекте возобновилось, все маршруты начали работать без перебоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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