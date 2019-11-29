2019-11-29T20:42:01+03:00
Спорт

Боярский: «Победа «Зенита» над «Спартаком» накажет уродов-болельщиков, оскорбляющих Дзюбу»

Сам Дзюба считает, что матч против «Спартака» окажется сродни войне
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Михаил Боярский уверен, что матч со "Спартаком" пройдет в рамках приличия, несмотря на серьезный накал страстей.Михаил Боярский уверен, что матч со "Спартаком" пройдет в рамках приличия, несмотря на серьезный накал страстей.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Михаил Боярский жестко раскритиковал болельщиков «Спартака», которые систематически оскорбляют Дзюбу в последние дни. При этом актер не согласился со словам форварда «Зенита» о том, что грядущий матч с московской командой – это война.

- Спорт преобладает над милитаристскими настроениями. Это все эмоции Артема. Для него любой матч война. Думаю, игра все же пройдет в рамках приличия. Но «Зениту» нужно выиграть. Именно это будет ответом на все оскорбления в адрес команды и Дзюбы. Нужно как следует наказать этих уродов-болельщиков, - пишет Михаил Сергеевич в своем официальном Instagram.

Напомним, Артема Дзюбу уже второй матч подряд преследуют оскорбительные матерные кричалки на стадионе. Впервые он их услышал на гостевой игре против Сан-Марино, играя за сборную России. Свою «акцию» болельщики повторили и на матче «Урал» - «Спартак».

Добавим, что «Зенит» встретится со «Спартаком» уже в это воскресенье. Начало матча на «Газпром Арене» - в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
До конца 2019 года в Петербурге сдадут еще два долгостроя
В МЧС предупредили петербуржцев об опасной гололедице 30 ноября
В центре Петербурга снесли новогодние ярмарочные домики
Литейный проспект озарило искрами из-за упавшей и вспыхнувшей новогодней гирлянды
Росприроднадзор выступил против очистки зимних дорог Петербурга с помощью реагентов
Шопоголики устроили давку на входе в метро «Маяковская» и «Площадь Восстания»
В ИТМО изобрели антибактериальную пленку для смартфонов из цинка
Вход в метро «Площадь Восстания» ограничили из-за наплыва пассажиров
«Зенит» представил коллекцию одежды «1984»
Петербуржцам на Новый год спишут пени при погашении задолженности за тепло
В Петербурге проведут инспекцию подвалов на наличие открытых продухов для котов
За салатики с сальмонеллой организаторов питания в «Леруа Мерлен» и «Петровиче» прикрыли на полтора месяца
Церетели прокомментировал идею вернуть памятник Александру III на Площадь Восстания
По двум мостам на трассе «Кола» ограничат движение на две недели
Петербуржцы отказываются возвращать собаку-потеряшку законным хозяевам
Стали известны районы Петербурга с самой отравленной почвой
Отделение почты нового формата открылось в Кудрово
В Петербурге второй день подряд эвакуируют суды
В кошка получила пулевое ранение во время стрельбы в Петербурге
На КАД в районе Вантового моста сгорел микроавтобус
Появилась карта размещения камер фиксаций нарушений ПДД на КАД и трассах Ленобласти
Прокуратура нашла нарушения в мастерской скульптора Аникукшина
В воскресенье матч «Зенита» перекроет движение в Петербурге
Бывший главный режиссер Новой сцены Александринки возглавит Пермский театр оперы и балета
Продажи новых авто в Петербурге падают, но китайских - растут