Боярский: «Победа «Зенита» над «Спартаком» накажет уродов-болельщиков, оскорбляющих Дзюбу»

СЕГОДНЯ 20:42 2019-11-29T20:42:01+03:00

Михаил Боярский уверен, что матч со "Спартаком" пройдет в рамках приличия, несмотря на серьезный накал страстей. Фото: Александр ГЛУЗ

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Михаил Боярский жестко раскритиковал болельщиков «Спартака», которые систематически оскорбляют Дзюбу в последние дни. При этом актер не согласился со словам форварда «Зенита» о том, что грядущий матч с московской командой – это война.

- Спорт преобладает над милитаристскими настроениями. Это все эмоции Артема. Для него любой матч война. Думаю, игра все же пройдет в рамках приличия. Но «Зениту» нужно выиграть. Именно это будет ответом на все оскорбления в адрес команды и Дзюбы. Нужно как следует наказать этих уродов-болельщиков, - пишет Михаил Сергеевич в своем официальном Instagram.

Напомним, Артема Дзюбу уже второй матч подряд преследуют оскорбительные матерные кричалки на стадионе. Впервые он их услышал на гостевой игре против Сан-Марино, играя за сборную России. Свою «акцию» болельщики повторили и на матче «Урал» - «Спартак».

Добавим, что «Зенит» встретится со «Спартаком» уже в это воскресенье. Начало матча на «Газпром Арене» - в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU