В МЧС предупредили петербуржцев об опасной гололедице 30 ноября

СЕГОДНЯ 21:33 2019-11-29T21:33:01+03:00

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В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу поспешили предупредить горожан о грядущей гололедице 30 ноября. Она ожидается ночью и утром. Похоже, перед тем как закончиться, осень хочет напоследок хлопнуть дверью. Например, в Ленобласти ожидаются порывы ветра до 15 м/c. Увы, они заглянут и в Петербург.

- 30 ноября в городе ветер преимущественно умеренный, однако в прибрежных районах он разгонится до сильного. Ночью и днем ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью будет от +1 до +3 градусов по Цельсию. Днем она понизится и составит от 0 до -2 градусов. Будьте осторожнее из-за гололедицы на дорогах, - передает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Между тем, в Петербурге уже появились первые жертвы гололеда. Судя по статистике, больше всего пострадавших во Фрунзенском районе. Все из них оказались в больнице с травмами разных степеней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU