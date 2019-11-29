До конца 2019 года в Петербурге сдадут еще два долгостроя
В Петербурге до конца 2019 года введут в эксплуатацию еще два долгостроя. Текущее состояние некоторых «проблемных» жилых комплексов обсудили на совещании в Смольном. Застройщики ЖК «Ярославский удел» на Ярославском проспекте и ЖК «Эврика» на Светлановском проспекте готовы к сдаче домов на 98%.
- В обоих жилых комплексах уже проводится проверка инспекторами службы Госстройнадзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Планируется, что жильцы домов получат ключи от своих квартир прямо перед новогодними праздниками, - сообщает пресс-служба комитета по строительству Петербурга.
Темп работ в двух других городских долгостроях пока не радует. Из-за нехватки финансирования ЖК «Панорамы Залива» на улице Двинской сдадут только в 2020 году. А вот строительная готовность ЖК «Морской конек», находящегося в Сестрорецке на Морской улице вызывает сомнение. Некоторые работы там внезапно приостановлены.
- Я не вижу прогресса по данному адресу. Необходимо организовать проверку со стороны надзорных органов, вам неоднократно предлагалась помощь, но строительство до сих пор не ведется в должном темпе, - обратился на совещании к застройщику Евгений Барановский, зампредседателя комитета по строительству.
ИСТОЧНИК KP.RU