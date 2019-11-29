До конца 2019 года в Петербурге сдадут еще два долгостроя

29 Нояб. 22:07 2019-11-29T22:07:11+03:00

Это два жилых комплекса на проспектах Светлановском и Ярославском

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В Петербурге до конца 2019 года введут в эксплуатацию еще два долгостроя. Текущее состояние некоторых «проблемных» жилых комплексов обсудили на совещании в Смольном. Застройщики ЖК «Ярославский удел» на Ярославском проспекте и ЖК «Эврика» на Светлановском проспекте готовы к сдаче домов на 98%.

- В обоих жилых комплексах уже проводится проверка инспекторами службы Госстройнадзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Планируется, что жильцы домов получат ключи от своих квартир прямо перед новогодними праздниками, - сообщает пресс-служба комитета по строительству Петербурга.

Темп работ в двух других городских долгостроях пока не радует. Из-за нехватки финансирования ЖК «Панорамы Залива» на улице Двинской сдадут только в 2020 году. А вот строительная готовность ЖК «Морской конек», находящегося в Сестрорецке на Морской улице вызывает сомнение. Некоторые работы там внезапно приостановлены.

- Я не вижу прогресса по данному адресу. Необходимо организовать проверку со стороны надзорных органов, вам неоднократно предлагалась помощь, но строительство до сих пор не ведется в должном темпе, - обратился на совещании к застройщику Евгений Барановский, зампредседателя комитета по строительству.

ИСТОЧНИК KP.RU