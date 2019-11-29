2019-11-29T22:44:44+03:00
Общество

ГИБДД устроит 10-дневный рейд в Петербурге в поисках нарушителей, паркующихся в местах для инвалидов

Инспекторы ГИБДД сделают это в рамках Международного дня инвалидов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Нарушителям грозит штраф в 5 тысяч рублей.Нарушителям грозит штраф в 5 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники ГИБДД проведут в Петербурге десятидневный рейд, направленный на поиск нарушителей, незаконно паркующихся в местах для инвалидов. Профилактическое мероприятие пройдет с 1 по 10 декабря.

- Рейды проходят в канун Международного дня инвалидов. Неутешительная статистика говорит о том, что в течение 10 месяцев 2019 года в Петербурге зафиксировали более 6 тысяч незаконных парковок на стоянках для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это на 40% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В грядущих проверках инспекторам ГИБДД помогут представители из общественной инспекции инвалидов и правозащитной организации «На коляске без барьеров». Особое внимание уделят оборудованию парковок для транспорта маломобильных людей у социально значимых объектов. Нарушителям, которые незаконно встали своим авто на место для инвалида, грозит штраф в 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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