Шесть ресторанов и один бар Петербурга вошли в топ-50 лучших заведений в мире
Сразу семь петербургских заведений попали в международный рейтинг The World's 50 Best Restaurants. Его создал авторитетный британский журнал Restaurant. В топ-50 лучших заведений мира попали шесть ресторанов и один бар из Петербурга.
- Это рестораны Birch с современной и авторской европейской кухней, Bourgeois Bohemians с франко-русским меню, «Кококо» (бывшей жены Сергея Шнурова – Матильды Шнуровой – прим. ред.), современное российское бистро Duo Gastrobar, Harvest с изысканными блюдами, «Тартарбар» со стильными маленькими тарелками, а также мексиканский бар El Copitas, - говорится на официальном сайте рейтинга.
Также в рейтинге дается краткая справка по каждому победившему заведению. В частности, средний чек на одну персону в данных ресторанах Петербурга обойдется в 20 долларов. В баре – минимум 5 долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU