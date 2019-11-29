2019-11-29T23:37:42+03:00
Происшествия

В Кингисеппе погиб водитель микроавтобуса, на скорости влетевшего в цементовоз

Водитель микроавтобуса неверно выбрал скорость движения и влетел в остановившийся цементовоз [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Микроавтобус на скорости влетел в цементовоз. Фото: vk.com/dorinspbМикроавтобус на скорости влетел в цементовоз. Фото: vk.com/dorinspb
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29 ноября около 20:05 в Кингисеппском районе Ленобласти погиб водитель микроавтобуса, влетевшего в цементовоз. Смертельное ДТП произошло на 201 километре автодороги «Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье». Известно, что цементовоз остановился на стоп-линии перед железнодорожным переездом, а уже после в него въехал Mercedes Sprinter. На фотографиях с места происшествия видно, как переднюю часть машины существенно смяло.

- По предварительным данным, 56-летний мужчина за рулем микроавтобуса не справился с управлением. Он выбрал неверную скорость движения и влетел в транспорт, остановившийся впереди. К сожалению, в результате аварии водитель скончался на месте, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Цементовоз остановился перед ж/д переездом. Фото: vk.com/dorinspb

Цементовоз остановился перед ж/д переездом. Фото: vk.com/dorinspb

Мужчина 1970-го года рождения за рулем цементовоза не пострадал. Инспекторы ГИБДД все еще проводят проверку по факту трагичного происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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