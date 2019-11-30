2019-11-30T00:32:00+03:00
Звезды

К 255-летию Эрмитажа на Дворцовой площади покажут кино скандального художника

Фильм-перформанс Яна Фабра «Любовь – высшая сила» сможет посмотреть любой желающий с 10:00 до 20:00
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В фильме Фабр в образе рыцаря блуждает по залам Эрмитажа. Фото: instagram.com/hermitage20_21В фильме Фабр в образе рыцаря блуждает по залам Эрмитажа. Фото: instagram.com/hermitage20_21
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7 декабря на Дворцовой площади состоится показ фильма бельгийского художника Яна Фабра «Любовь – высшая сила». Кинопоказ приурочат к 255-летию Эрмитажа. Фильм сравнивают с масштабным перформансом – и не случайно. В нем сам художник облачился в рыцарские доспехи и отправился в долгое путешествие по залам музея. В Эрмитаже рыцарь прикасается ко всему старому искусству, которое вызывает у него чувство преклонения, и отдает ему дань.

- Фильм будут показывать 7 декабря с 10:00 до 20:00. Вход свободный! – анонсировали мероприятие в Instagram проекта «Эрмитаж 20/21».

Добавим, что сам Фабр вернулся в Петербург, чтобы представить свои новые спектакли в БДТ имени Товстоногова. Напомним, выставки и перформансы бельгийского художника ранее вызывали многочисленные скандалы. В частности, Эрмитаж обвиняли в том, что они показывали спектакль Фабра со сценами мужской любви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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