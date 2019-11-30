В Петербурге поменяется график движения пригородных поездов с 8 декабря

СЕГОДНЯ 01:05 2019-11-30T01:05:52+03:00

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АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» поспешила проинформировать горожан о том, что в ночь с 7 на 8 декабря пригородные поезда из Санкт-Петербурга начнут работать по новому расписанию. Если говорить точнее, то новый график движения вступит в силу с 3 часов ночи воскресенья 8 декабря.

- Уважаемые пассажиры! Подробно с расписанием пригородных поездов вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на нашем интернет-сайте. Для вашего удобства с 1 декабря можно приобрести в кассах брошюры точного графика движения на зимний период 2019/2020. Будьте осторожны - экземпляры, приобретенные у нелегальных торговцев, могут содержать ошибки, - передает пресс-служба АО «СЗППК».

Напомним, ранее в РЖД сообщили о том, что в новогодние и рождественские каникулы запустят около 1400 дополнительных поездов дальнего следования. Из Санкт-Петербурга они поедут в Москву, Екатеринбург, Челябинск, Архангельск, Смоленск, Киров, Череповец, Великие Луки и другие города.

ИСТОЧНИК KP.RU