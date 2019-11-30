2019-11-30T10:09:18+03:00
Происшествия

На Литейном проспекте водитель «Киа» отправил себя и пассажира в больницу, влетев в припаркованные авто

Состояние водителя пока устанавливается врачами, а вот травмы его пассажира оцениваются как тяжелые
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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От удара машины разлетелись по обе стороны дороги. Фото: vk.com/spb_todayОт удара машины разлетелись по обе стороны дороги. Фото: vk.com/spb_today
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30 ноября около 6:30 возле дома №31 на Литейном проспекте автомобиль «Киа» влетел в два припаркованных авто. Машины тут же отбросило в разные стороны. За рулем иномарки находился 27-летний мужчина и его приятель-одногодка. Несмотря на ранний час, на месте происшествия оперативно оказались врачи скорой помощи и инспекторы ГИБДД.

- Обоих пострадавших госпитализировали в городскую Мариинскую больницу. Состояние водителя пока устанавливается, но ему повезло больше, чем его пассажиру, которого медики увезли с тяжелыми травмами. По факту аварии проводится проверка, - передали «КП-Петербург» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Причины ДТП сейчас устанавливаются. Напомним, ранее МЧС предупреждало горожан о ночной и утренней гололедице в Петербурге 30 ноября. Возможно, именно ледяная корка на дороге не позволила мужчинам в «Киа» остаться целыми и невредимыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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