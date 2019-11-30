2019-11-30T11:40:23+03:00
Происшествия

В Петербурге пассажир трамвая распылил огнетушитель в лицо кондуктору и отобрал у нее всю выручку

Мужчина отобрал у кондуктора сумку с 2900 рублей выручки, а также 1300 рублей личных денег
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Кондуктор трамвая оказалась не в силе противостоять грабителю, ведь ее с ног до головы окатили порошком из огнетушителя.Кондуктор трамвая оказалась не в силе противостоять грабителю, ведь ее с ног до головы окатили порошком из огнетушителя.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

29 ноября около 20:20 неизвестный мужчина ограбил кондуктора трамвая в поселке Стрельна. Инцидент произошел на трамвайном кольце у дома № 56/6 по Санкт-Петербургскому шоссе. Буйный пассажир схватил огнетушитель и распылил его в лицо 67-летней женщине, после чего отобрал у нее деньги. Спустя несколько минут кондуктор смогла отойти от шока, прочистить глаза от белого порошка и позвонить в полицию.

- Злоумышленник поживился сумкой с 2900 рублей выручки кондуктора, а также 1300 рублей личных денежных средств. Вдобавок он схватил три проездных билета и тут же сбежал, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело по статье за грабеж. Злоумышленника вовсю ищут. Ориентировки на него отправлены патрульным нарядам и в разные отделы полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красном Селе заметили малышей, гуляющих в одиночестве по льду озера
Петроградский район Петербурга на время перевоплотился в Лондон из-за съемок индийского фильма
В Петербурге появился стрит-арт, высмеивающий одержимость горожан на «черной пятнице»
В Красносельском районе эвакуировали три школы
На Парнасе пьяный мужчина за рулем каршеринга чудом остался жив после жесткого наезда на грузовик
Британский институт кино включил фильм «Дылда» о послевоенном Ленинграде в топ-50 лучших лент 2019 года
На Литейном проспекте водитель «Киа» отправил себя и пассажира в больницу, влетев в припаркованные авто
Петербург установил рекорд по длине пробок в «черную пятницу» 29 ноября
В Петербурге поменяется график движения пригородных поездов с 8 декабря
К 255-летию Эрмитажа на Дворцовой площади покажут кино скандального художника
В Кингисеппе погиб водитель микроавтобуса, на скорости влетевшего в цементовоз
Шесть ресторанов и один бар Петербурга вошли в топ-50 лучших заведений в мире
ГИБДД устроит 10-дневный рейд в Петербурге в поисках нарушителей, паркующихся в местах для инвалидов
До конца 2019 года в Петербурге сдадут еще два долгостроя
В МЧС предупредили петербуржцев об опасной гололедице 30 ноября
В центре Петербурга снесли новогодние ярмарочные домики
Боярский: «Победа «Зенита» над «Спартаком» накажет уродов-болельщиков, оскорбляющих Дзюбу»
Литейный проспект озарило искрами из-за упавшей и вспыхнувшей новогодней гирлянды
Росприроднадзор выступил против очистки зимних дорог Петербурга с помощью реагентов