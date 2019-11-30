В Петербурге пассажир трамвая распылил огнетушитель в лицо кондуктору и отобрал у нее всю выручку

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-30T11:40:23+03:00

Кондуктор трамвая оказалась не в силе противостоять грабителю, ведь ее с ног до головы окатили порошком из огнетушителя. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина отобрал у кондуктора сумку с 2900 рублей выручки, а также 1300 рублей личных денег

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29 ноября около 20:20 неизвестный мужчина ограбил кондуктора трамвая в поселке Стрельна. Инцидент произошел на трамвайном кольце у дома № 56/6 по Санкт-Петербургскому шоссе. Буйный пассажир схватил огнетушитель и распылил его в лицо 67-летней женщине, после чего отобрал у нее деньги. Спустя несколько минут кондуктор смогла отойти от шока, прочистить глаза от белого порошка и позвонить в полицию.

- Злоумышленник поживился сумкой с 2900 рублей выручки кондуктора, а также 1300 рублей личных денежных средств. Вдобавок он схватил три проездных билета и тут же сбежал, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело по статье за грабеж. Злоумышленника вовсю ищут. Ориентировки на него отправлены патрульным нарядам и в разные отделы полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU