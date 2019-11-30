На Парнасе пьяный мужчина за рулем каршеринга чудом остался жив после жесткого наезда на грузовик

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-30T11:59:17+03:00

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30 ноября около 07:05 в Парнасе каршеринг влетел под припаркованный грузовик. Страшное ДТП произошло возле дома №3 на улице Домостроительной. По предварительным данным, водитель за рулем легкового «Рено» был пьян.

Очевидцы ДТП принялись снимать неадекватного мужчину на камеры телефонов. Одну из таких видеозаписей опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам свидетелей аварии, водитель каршеринга чудом остался жив, ведь кузов грузовика смял лишь правую пассажирскую часть авто. Выбраться из машины мужчина не мог, поскольку двери сильно зажало. Ему помогли прибывшие на место сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.

Водитель чудом остался жив, ведь преимущественно пострадала лишь пассажирская половина автомобиля. Фото: vk.com/dorinspb

- В результате аварии 28-летнего мужчину в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу, - пишет паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» со ссылкой на ОГИБДД по Выборгскому району Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU