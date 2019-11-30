В Красносельском районе эвакуировали три школы

СЕГОДНЯ 12:25 2019-11-30T12:28:07+03:00

Учащихся школ №252 и №217, а также лицея №369 отправили домой

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В субботу 30 ноября в Красносельском районе Петербурга эвакуировали сразу три учебных заведения. Утром учащихся школ №252 и №217, а также лицея №369 внезапно вывели на улицу по тревоге. Очевидцы произошедшего писали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», что в одно из учреждений точно поступила информация о заминировании.

«КП-Петербург» удалось дозвониться лишь до школы №217 на проспекте Ветеранов. Представители учреждения рассказали, что на месте работает полиция и спасатели МЧС.

- Деток уже домой отпустили. Сейчас не можем говорить, к сожалению. Пока что сотрудники проводят у нас проверку, - рассказали в организации.

Все эвакуированные школьники из трех учебных заведений закончили субботние занятия раньше и отправились на выходные.

Напомним, в четверг и пятницу на этой неделе во многие суды Петербурга массово поступали сообщения о минировании. В итоге ничего подозрительного там не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU