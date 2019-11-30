2019-11-30T13:48:51+03:00
Общество

Петроградский район Петербурга на время перевоплотился в Лондон из-за съемок индийского фильма

30 ноября в городе проходят съемки фильма Sardar Udham, который расскажет об индийском революционере и борце за независимость
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Некоторые улицы Петроградского района перекрыли из-за съемок индийского фильма. Фото: vk.com/unreleased_dtpНекоторые улицы Петроградского района перекрыли из-за съемок индийского фильма. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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30 ноября в Петроградском районе Петербурга перекрыли несколько улиц из-за съемок фильма Sardar Udham. Картина повествует об индийском революционере и борце за независимость. Судя по декорациям и ретро-транспорту, которые появились на улицах района, Северная столица на время перевоплотилась в Лондон. Фотографии гостей из Болливуда появились в городских соцсетях.

- 30 ноября съемки пройдут с 08:00 до 22:00 по улице Котовского от дома №5/14 до улиц Чапаева и Куйбышева, а также на Большой Посадской улице от дома №24 до улицы Котовского. Соответственно, движение машин на этих участках будет прекращено, - оповещает автолюбителей пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Петербург на время превратился в Лондон. Фото: vk.com/injener8095

Петербург на время превратился в Лондон. Фото: vk.com/injener8095

Также съемки болливудского кино состоятся 1 и 7 декабря. Под ограничения движения попадут районы набережной канала Грибоедова и улицы Курляндской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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