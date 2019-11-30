2019-11-30T16:08:15+03:00
Общество

Посетители ТРК «Лето» оказались во тьме из-за отключения электричества

Магазины торгового центра временно приостановили работу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Примерно через час блэкаута электричество вернулось в ТРК. Фото: vk.com/spb_todayПримерно через час блэкаута электричество вернулось в ТРК. Фото: vk.com/spb_today
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Днем 30 ноября в ТРК «Лето» внезапно отключили электричество. Точная причина поломки неизвестна. В итоге практически все магазины окутала тьма. Повезло лишь тем торговым точкам, которые расположены рядом с окнами – там хотя бы присутствовал дневной свет. Недовольные покупатели не могли расплатиться за свои покупки или блуждали по темным помещениям.

Несмотря на то, что кое-где работал резервный свет, в итоге всех горожан попросили на выход из магазинов. Многие остались дожидаться включения электричества, находясь в коридорах торгового центра. Позже сотрудники ТРК все же попросили всех выйти на улицу. Фотографии с блэкаутом в торговом комплексе появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- Вчера была черная пятница, а сегодня темная суббота! – пошутила одна из подписчиц, памятуя различные коллапсы в день распродаж 29 ноября.

Примерно через час электричество все же вернулось в торговый центр, как сообщают представители ТРК. Пострадавших из-за инцидента нет. Сейчас торговый центр работает в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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