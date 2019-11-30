2019-11-30T16:01:51+03:00
Общество

Первый день зимы принесет в Петербург погодные ненастья

МЧС предупреждает: 1 декабря ветер местами будет усиливаться до 13 м/c, к тому же дороги города окутает гололед
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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1 декабря петербуржцам стоит опасаться гололеда и сильного ветра.1 декабря петербуржцам стоит опасаться гололеда и сильного ветра.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредили горожан о грядущих погодных ненастьях в первый день зимы. 1 декабря синоптики прогнозируют гололед и местами сильный ветер. Поэтому спасатели МЧС просят петербуржце это воскресенье быть осторожнее.

- 1 декабря температура воздуха ночью составит от -2 до -4 градусов по Цельсию. Днем слегка потеплеет, столбик термометра покажет от нуля до -2 градусов. Местами пройдут осадки в виде снега. На дорогах ожидается гололедица. При этом атмосферное давление будет повышаться, - передает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Что касается погоды на весь декабрь, то в конце месяца синоптики обещают морозы. Солнце можно практически не ждать, в изобилии будут лишь пасмурные и серые дни. Средняя температура декабря будет около 4,6 градусов холода. Около 20 дней пройдут с осадками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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