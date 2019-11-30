На садовом участке в Ленобласти нашли рюкзак денег и безголовый скелет пропавшей 81-летней пенсионерки

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-30T16:43:00+03:00

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В садоводстве «Дружба» на одном из участков нашли безголовый скелет 81-летней пенсионерки. Страшную находку обнаружила дальняя родственница погибшей. По ее словам, бабушка не выходила на связь с октября 2019 года. Об этом ранее заявили в полицию, но поиски не дали результата. Родственница пропавшей женщины подумала, что та могла остаться на зиму в своем саду, поэтому было решено ее проведать.

На земельном участке пенсионерки внучка обнаружила скелетированный труп без некоторых костей и черепа. Рядом в домике лежал рюкзак, а в нем оказалось ни много ни мало 324 тысячи рублей крупными купюрами.

- Сомнения, что это труп пропавшей пенсионерки нет. Рядом с одетым телом лежали все личные документы и вещи 81-летней женщины. Верхняя часть скелета отсутствовала, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Причины смерти пенсионерки сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU