На садовом участке в Ленобласти нашли рюкзак денег и безголовый скелет пропавшей 81-летней пенсионерки
В садоводстве «Дружба» на одном из участков нашли безголовый скелет 81-летней пенсионерки. Страшную находку обнаружила дальняя родственница погибшей. По ее словам, бабушка не выходила на связь с октября 2019 года. Об этом ранее заявили в полицию, но поиски не дали результата. Родственница пропавшей женщины подумала, что та могла остаться на зиму в своем саду, поэтому было решено ее проведать.
На земельном участке пенсионерки внучка обнаружила скелетированный труп без некоторых костей и черепа. Рядом в домике лежал рюкзак, а в нем оказалось ни много ни мало 324 тысячи рублей крупными купюрами.
- Сомнения, что это труп пропавшей пенсионерки нет. Рядом с одетым телом лежали все личные документы и вещи 81-летней женщины. Верхняя часть скелета отсутствовала, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Причины смерти пенсионерки сейчас устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU