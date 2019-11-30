2019-11-30T18:35:54+03:00
Общество

В Петербурге увеличат на треть количество снегоуборочной техники в 2020 году

Об этом сообщили власти, инспектируя дорожные и жилищно-коммунальные предприятия Красносельского района
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Парк снегоуборочной техники в Петербурге увеличится на треть. Фото: gov.spb.ruПарк снегоуборочной техники в Петербурге увеличится на треть. Фото: gov.spb.ru
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Стало известно, что Санкт-Петербург увеличит на треть парк снегоуборочной техники. Смольный планирует сделать новые закупки в 2020 году. Об этом стало известно 30 ноября в ходе инспекции властей на дорожные и жилищно-коммунальные предприятия Красносельского района.

- Мы ежедневно проверяем готовность города к зиме. Из достижений - в этом году уже увеличили штат дворников и кровельщиков, привели все снегоплавильные станции в порядок, а также проверили укомплектованность техники. Еще треть нужно закупить в 2020 году, - цитирует слова губернатора пресс-служба Смольного.

Также власти настойчиво попросили руководителей дорожных предприятий и коммунальных служб не высыпать зимой на дороги и тротуары химические реагенты. Напомним, ранее Росприроднадзор рекомендовал использовать для очистки улиц Петербурга только песко-соляные смеси, которые экологичнее и безопаснее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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