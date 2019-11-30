Из надзирателя в заключенные: Сотрудника «Крестов» отправили под стражу за попытку пронести гашиш для арестантов

СЕГОДНЯ 19:32 2019-11-30T19:34:42+03:00

Горе-инспектор вступил в сговор с заключенными и за неплохую сумму денег пытался пронести им гашиш. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Колпинский районный суд выбрал меру пресечения сотруднику «Крестов», которого подозревают в попытке пронести арестантам наркотик. Мужчина просил избрать ему домашний арест на время следствия, однако его просьбу не удовлетворили.

- Новый год он проведет под стражей. Его заключат до 26 января 2020 года, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, 33-летний инспектор отдела режима и надзора СИЗО-1 вступил с неизвестными заключенными в сговор. Его попросили пронести на территорию «Крестов» гашиш. Он от лишних денег не отказался и приобрел наркотик у станции метро «Ломоносовская», а затем незаконно пронес его на территорию изолятора, пользуясь служебным положением. Там его подозрительный груз заметили коллеги, которые задержали горе-инспектора. Естественно, в отношении него тут же возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU