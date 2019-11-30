2019-11-30T20:54:45+03:00
Спорт

Фанаты «Зенита» устроили файер-шоу на тренировочной базе клуба

Болельщики решили поддержать с огоньком команду перед принципиальным матчем со «Спартаком» [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фанаты поддержали сине-бело-голубых не только кричалками, но и файерами. Фото: vk.com/zenitФанаты поддержали сине-бело-голубых не только кричалками, но и файерами. Фото: vk.com/zenit
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Болельщики «Зенита» посетили тренировку петербургской команды перед принципиальным матчем с московским «Спартаком». Фанаты не только громогласно исполнили известные заряды в поддержку клуба, но и устроили файер-шоу. Кадры огненной поддержки показало телевидение «Зенита».

- Только Питер и «Зенит», - гласит мотивационная надпись фанатов с виража.

Это блестящий компромисс, ведь на самих матчах РПЛ жечь файеры строго запрещено. Дополнительный градус тренировки добавило присутствие президента команды Александра Медведева. Судя по сконцентрированным лицам игроков и горящим глазам, теперь они более чем готовы дать бой «Спартаку».

Фото: vk.com/zenit

Фото: vk.com/zenit

Ранее о грядущем матче горячо высказался Михаил Боярский. Актер уверен, что победа «Зенита» над «Спартаком» накажет «уродов-болельщиков», оскорбляющих Дзюбу.

Добавим, что в матчах молодежных команд накануне выиграли сине-бело-голубые. Москвичи были биты со счетом 2:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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