Фанаты «Зенита» устроили файер-шоу на тренировочной базе клуба
Болельщики «Зенита» посетили тренировку петербургской команды перед принципиальным матчем с московским «Спартаком». Фанаты не только громогласно исполнили известные заряды в поддержку клуба, но и устроили файер-шоу. Кадры огненной поддержки показало телевидение «Зенита».
- Только Питер и «Зенит», - гласит мотивационная надпись фанатов с виража.
Это блестящий компромисс, ведь на самих матчах РПЛ жечь файеры строго запрещено. Дополнительный градус тренировки добавило присутствие президента команды Александра Медведева. Судя по сконцентрированным лицам игроков и горящим глазам, теперь они более чем готовы дать бой «Спартаку».
Фото: vk.com/zenit
Ранее о грядущем матче горячо высказался Михаил Боярский. Актер уверен, что победа «Зенита» над «Спартаком» накажет «уродов-болельщиков», оскорбляющих Дзюбу.
Добавим, что в матчах молодежных команд накануне выиграли сине-бело-голубые. Москвичи были биты со счетом 2:0.
ИСТОЧНИК KP.RU