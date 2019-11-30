Банда воров на BMW вынесла 120 дорогих шуб из бизнес-центра в Петербурге

СЕГОДНЯ 21:22 2019-11-30T21:22:08+03:00

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30 ноября около 4:50 в один из бизнес-центров Василеостровского района нагрянули воры на BMW. У злоумышленников явно был четко продуманный план. Прибыв на место, они сразу же заблокировали выход с поста охраны. Затем они подошли ко входу в БЦ и занялись взломом двери. Легко вскрыв замок, воры на время затерялись в помещении, а потом выбежали на улицу с драгоценным меховым грузом, закинули его в авто и уехали прочь.

- По предварительной информации, трое неизвестных похитили от 100 до 120 шуб. Подсчеты стоимости меховых изделий позволили понять, что сумма ущерба составила более 10 миллионов рублей, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность злоумышленников пытаются установить. Как только это удастся сделать, на воришек драгоценного меха тут же составят ориентировки.

ИСТОЧНИК KP.RU