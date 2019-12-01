В Петербурге официально завершился сезон разводки мостов
С приходом зимы у петербуржцев одной заботой стало меньше. Больше не нужно спешить на другой берег, в надежде проскочить мосты. Сезон навигации в Северной столице официально завершился. А это значит, что и разводить переправы больше не будут.
- Разводки мостов по графику на Неве и Малой Неве не будут проводиться с 30 ноября по 10 апреля, а на рукавах Невы - с 15 ноября по 20 апреля, - сообщила пресс-служба «Мостотреста».
За два дня до закрытия сезона организация подвела итоги работы в 2019 году. С 10 апреля по 30 ноября «Мостотрест» провел 2 285 разводок петербургских мостов, 84 из которых – технологические. По Неве прошли 3 104 судна. Также за это время успели отремонтировать 31 сооружение.
- Наиболее крупными и важными из них стали Благовещенский мост, где были восстановлены надписи с наименованием моста и отреставрированы памятные доски, а на проезжей части заменен асфальт, Смольная набережная на участке от Смольного проспекта до дома № 8, набережная реки Смоленки от моста Кораблестроителей до Наличного моста, - отметили в «Мостотресте».
В декабре после капитального ремонта откроет 1-ый Инженерный мост. Всего до конца года планируется завершить работы еще на 6 мостах и 4 участках набережных.
ИСТОЧНИК KP.RU