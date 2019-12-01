Раскрепощенный петербуржец прогулялся по КАД в майке и черных стрингах
Днем 30 ноября водители на КАД наблюдали странного пешехода. Вдоль трассы прогуливался молодой человек майке, шапке и черных стрингах. Он невозмутимо шагал по тротуару, не обращая внимание на автомобилистов.
- В 15.55 между внутренним и внешним кольцом КАД был замечен идущий в стрингах парень, - с таким комментарием видео опубликовал очевидец в группе «ДТП и ЧП».
Одет мужчина был явно не по погоде. В город уже пришла зима, а температура воздуха последние дни не поднимается выше нуля градусов. В комментариях пользователи гадают, что заставило его отправиться на прогулку в таком виде. По традиции, часть из них решила поупражняться в остроумии.
«Это жертва черной пятницы», «Неужели это новая форма дорожников?» - написали петербуржцы в комментариях.
Также кто-то предположил, что это парень проиграл спор и таким изощренным способом над ним решили пошутить друзья.
Раскрепощенный петербуржец прогулялся по КАД в майке и черных стрингах.
ИСТОЧНИК KP.RU