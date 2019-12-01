2019-12-01T13:29:28+03:00
Спорт

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в лазурной форме

Матч начнется на «Газпром Арене» 1 декабря в 19.00
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Матч "Зенит" - "Спартак" пройдет 1 декабря. Фото: https://twitter.com/zenit_spb.Матч "Зенит" - "Спартак" пройдет 1 декабря. Фото: https://twitter.com/zenit_spb.
Изменить размер текста:

Вечером 1 декабря в Петербурге пройдет встреча, которую очень ждут футбольные фанаты. На домашнем стадионе «Зенит» сыграет со столичным «Спартаком». Это будет центральный матч 18-го тура Российской премьер-лиги.

Спортсмены выйдут на поле в 19.00. Уже известно, что играть они будут в лазурной форме. Об этом представители клуба сообщили в официальном Twitter сине-бело-голубых.

- Сегодня играем в лазурном! – написали они.

Накануне болельщики решили подбодрить команду. Фанаты пришли на тренировку и устроили перед полем фаер-шоу.

Петербуржцы верят, что после такой огненной поддержки сине-бело-голубые обязательно победят «Спартак». Так, как это сделала молодежная сборная «Зенита» 30 ноября. Они обошли своих сверстников из московской команды со счетом 2:0.

Судить матч будет бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Перед началом встречи болельщиков на стадиона ждет футбольный праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24