«Зенит» сыграет со «Спартаком» в лазурной форме
Вечером 1 декабря в Петербурге пройдет встреча, которую очень ждут футбольные фанаты. На домашнем стадионе «Зенит» сыграет со столичным «Спартаком». Это будет центральный матч 18-го тура Российской премьер-лиги.
Спортсмены выйдут на поле в 19.00. Уже известно, что играть они будут в лазурной форме. Об этом представители клуба сообщили в официальном Twitter сине-бело-голубых.
- Сегодня играем в лазурном! – написали они.
Накануне болельщики решили подбодрить команду. Фанаты пришли на тренировку и устроили перед полем фаер-шоу.
Петербуржцы верят, что после такой огненной поддержки сине-бело-голубые обязательно победят «Спартак». Так, как это сделала молодежная сборная «Зенита» 30 ноября. Они обошли своих сверстников из московской команды со счетом 2:0.
Судить матч будет бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Перед началом встречи болельщиков на стадиона ждет футбольный праздник.
ИСТОЧНИК KP.RU