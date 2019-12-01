«Зенит» сыграет со «Спартаком» в лазурной форме

СЕГОДНЯ 13:29 2019-12-01T13:29:28+03:00

Матч начнется на «Газпром Арене» 1 декабря в 19.00

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Вечером 1 декабря в Петербурге пройдет встреча, которую очень ждут футбольные фанаты. На домашнем стадионе «Зенит» сыграет со столичным «Спартаком». Это будет центральный матч 18-го тура Российской премьер-лиги.

Спортсмены выйдут на поле в 19.00. Уже известно, что играть они будут в лазурной форме. Об этом представители клуба сообщили в официальном Twitter сине-бело-голубых.

- Сегодня играем в лазурном! – написали они.

Накануне болельщики решили подбодрить команду. Фанаты пришли на тренировку и устроили перед полем фаер-шоу.

Петербуржцы верят, что после такой огненной поддержки сине-бело-голубые обязательно победят «Спартак». Так, как это сделала молодежная сборная «Зенита» 30 ноября. Они обошли своих сверстников из московской команды со счетом 2:0.

Судить матч будет бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Перед началом встречи болельщиков на стадиона ждет футбольный праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU