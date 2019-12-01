В Петербурге загорелся автобус, в котором ехали 50 человек

СЕГОДНЯ 16:56 2019-12-01T17:03:57+03:00

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В Приморском районе Петербурга загорелся рейсовый автобус. ЧП произошло около полудня 1 декабря. Транспорт выехал из Петербурга в сторону Зеленогорска. Во время движения начались неполадки – задымился моторный отсек. На это обратил внимание водитель. Он остановился на обочине и помог пассажирам эвакуироваться.

Жуткими кадрами поделились очевидцы в социальных сетях. На видео желтый автобус полностью охвачен огнем. К счастью, никто не пострадал. На вызов приехали спасатели, которые справились с пламенем.

- 1 декабря в 12.25 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, Приморское шоссе(Ольгино) у дома 4 корпус 2, - рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу. - В автобусе марки «Dragon» сгорели сгораемые части. В 12.48 открытое горение ликвидировано.

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, автобус принадлежит «Третьему парку».

- По факту данного инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - заявили в ведомстве.

Рейсовый автобус сгорел п. Ольгино..

ИСТОЧНИК KP.RU