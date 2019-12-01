Снегопад заставил самолеты кружить над Петербургом
Сильный снегопад, обрушившийся на Петербург в первый день зимы, стал причиной пробок не только на дорогах, но и в небе. У нескольких самолетов возникла проблема с посадкой. Воздушные судна вынужденно кружили над городом. Следить за ними можно было на сайте Flightradar24.
Впрочем, особых проблем это не доставило. В пресс-службе аэропорта «Комсомольской правде в Петербурге» сообщили, что Пулково работает в штатном режиме.
- Задержек рейсов по причине работы аэропорта нет, - отметили представители «Воздушных ворот».
Во время снегопада специальные службы следят за состоянием взлетно-посадочных полос. От осадков их отчищает техника.
Синоптики Петербурга предупреждают горожан, что в начале рабочей недели погода не изменится. В понедельник ожидается снег, температура воздуха ночью до -3 градусов, днем – до -2.
ИСТОЧНИК KP.RU