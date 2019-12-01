2019-12-01T19:01:17+03:00
Происшествия

При пожаре в коммуналке на Васильевском острове погиб мужчина

Труп обнаружили спасатели, приехавшие на вызов
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Мужчина не успел выбраться из полыхающей квартиры. Фото: скриншот видео.Мужчина не успел выбраться из полыхающей квартиры. Фото: скриншот видео.
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Сообщение о пожаре в Василеостровском районе Петербурга сотрудники МЧС получили днем 1 декабря. Очевидцы сообщили, что горит квартира на третьем этаже дома №5 на 14-й линии. Когда спасатели прибыли на вызов, увидели, что полыхает одна из комнат в коммуналке.

- Обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. Сообщение поступило в 15:51, а в 16:49 открытое горение ликвидировано, - сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу. - К ликвидации привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

В квартире спасатели обнаружили труп мужчины. Сейчас его личность устанавливают. Еще несколько человек успели спастись из полыхающего жилища.

В ближайшее время специалистам предстоит выяснить, что стало причиной пожара.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что на Приморском шоссе загорелся рейсовый автобус. Все 50 пассажиров и водитель вовремя эвакуировались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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