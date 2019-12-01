2019-12-01T21:12:31+03:00
Спорт

После первого тайма в матче против «Спартака» «Зенит» лидирует со счетом 1:0

Встреча проходит в Петербурге на "Газпром Арене"
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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"Зенит" перед матчем. Фото: https://twitter.com/zenit_spb."Зенит" перед матчем. Фото: https://twitter.com/zenit_spb.
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Главный матч декабря – именно так называют встречу «Зенита» и «Спартака», который проходит 1 декабря на «Газпром Арене». Перед игрой капитан зенитовцев заявил, что со «Спартаком» его клуб ждет война.

Масла в огонь подлили фанаты, которые оскорбляли Дзюбу во время матчей. В ночь перед игрой больше 80 фанатов красно-белых оказались в отделении полиции. Сотрудники центра «Э» предотвратили массовую драку, которую готовили болельщики «Спартака».

Атмосфера на стадионе напряженная. Команды сражаются не только за очки, но и за престиж. После первого тайма "Зенит" ведет со счетом 1:0. На 21 минуте Магомед Оздоев навесил с правого фланга, Артем Дзюба пробил головой, но голкипер "красно-белых" Александр Максименко отразил удар. После этого мяч рикошетом от Ильи Кутепова влетел в ворота.

Матч продолжается. Впереди второй тайм. Следить за игрой можно в прямой трансляции "Комсомольской правды в Петербурге".

ИСТОЧНИК KP.RU

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