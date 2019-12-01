2019-12-01T20:55:31+03:00
Общество

В Петербурге представили марки с изображением «Газпром Арены» и «Лахта Центра»

Первыми их смогли приобрести посетители матча «Зенит» - «Спартак»
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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На новых марках изобразили современные символы Петербурга. Фото: http://www.rusmarka.ru.На новых марках изобразили современные символы Петербурга. Фото: http://www.rusmarka.ru.
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Новые почтовые марки с изображением «Газпром Арены» и «Лахта-Центра» представили на матче «Зенит» - «Спартак», который проходит в Петербурге 1 декабря. В торжественной церемонии гашения блока марок с единой панорамой современных символов города приняли участие Губернатор Александр Беглов, Председатель Правления «Газпрома» Алексей Миллер и исполнительный директор «Почты России» Юлия Лещевская.

- Впервые в России была выпущена марка, посвященная футболу, в 1958 году - к чемпионату мира по футболу в Швеции, когда команда Советского Союза впервые приняла участие в чемпионате. И я рад, что сегодня мы продолжаем эту традицию, - отметил губернатор Петербурга.

Юлия Лещевская сообщила, что тираж двух марок, на полях которых изображен герб Петербурга - 35 тысяч экземпляров. Вскоре новые символы разлетятся по всему миру. Посетители матча стали первыми, кто смог приобрести марки с новыми символами Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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