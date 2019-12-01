В Петербурге представили марки с изображением «Газпром Арены» и «Лахта Центра»
Новые почтовые марки с изображением «Газпром Арены» и «Лахта-Центра» представили на матче «Зенит» - «Спартак», который проходит в Петербурге 1 декабря. В торжественной церемонии гашения блока марок с единой панорамой современных символов города приняли участие Губернатор Александр Беглов, Председатель Правления «Газпрома» Алексей Миллер и исполнительный директор «Почты России» Юлия Лещевская.
- Впервые в России была выпущена марка, посвященная футболу, в 1958 году - к чемпионату мира по футболу в Швеции, когда команда Советского Союза впервые приняла участие в чемпионате. И я рад, что сегодня мы продолжаем эту традицию, - отметил губернатор Петербурга.
Юлия Лещевская сообщила, что тираж двух марок, на полях которых изображен герб Петербурга - 35 тысяч экземпляров. Вскоре новые символы разлетятся по всему миру. Посетители матча стали первыми, кто смог приобрести марки с новыми символами Северной столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU