«Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 1:0

СЕГОДНЯ 21:23 2019-12-01T21:23:40+03:00

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В Петербурге завершился один из самых напряженных матчей за последнее время. На домашнем стадионе сине-бело-голубые принимали московский «Спартак». Зенитовцы появились на поле в следующем составе: Кержаков - Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович (капитан команды), Караваев - Дриусси, Оздоев, Барриос, Шатов - Дзюба, Азмун.

Первый и единственный гол забил «Зенит». Магомед Оздоев выполнил навес на дальнюю штангу, где мяча ждал Дзюба. Выиграв борьбу у Ильи Кутепова, Артем в падении направил мяч в сторону ворот. Вратарь «Спартака» отразил удар, но неудачно. Мяч отлетел от Кутепова и оказался в сетке.

Во втором тайме петербургские спортсмены смогли сохранить преимущество. Итоговый счет: «1:0».

- Таким образом, сине-бело-голубые набрали три очка и теперь опережают ближайших преследователей по таблице, московский «Локомотив», на восемь очков, - уточнили в пресс-службе футбольного клуба.

Следующий матч «Зенит» проведет в пятницу, 6 декабря. В 19-м туре Российской Премьер-лиги петербуржцы встретятся на «Газпром Арене» с московским «Динамо».

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ИСТОЧНИК KP.RU