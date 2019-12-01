2019-12-01T22:14:32+03:00
Спорт

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак призвал болельщиков прекратить материть Дзюбу

Наставник сине-бело-голубых считает, что Дзюба не мешает команде
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Семак заявил, что Дзюбу мотивируют моменты, связанные с несправедливой критикой в его адрес.Семак заявил, что Дзюбу мотивируют моменты, связанные с несправедливой критикой в его адрес.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Главной мишенью своей ненависти болельщики «Спартака» в последнее время выбрали Артема Дзюбу. Его придают обструкции даже на матчах сборной России, не говоря об играх со «Спартаком» в чемпионате РПЛ. Но главный тренер «Зенита» Сергей Семак уверен, что критика только мотивирует его футболиста.

- Я прекрасно знаю Дзюбу, - заявил Семак после встречи со «Спартаком». - Мы говорили об этом еще после возвращения из сборной. Я думаю, его мотивируют моменты, связанные с несправедливой критикой в его адрес, он справляется и действует в интересах команды. Мог забить и в этом матче. Мяч забит с его непосредственным участием. Считаю, он со всем справляется. Это не мешает команде делать то, что она должна. В целом, не стоит делить болельщиков. Посмотрите, что происходит с трибун. Это вопрос культуры боления. С этим надо бороться. Нужно болеть цивилизованно, поддерживать команду. Если несется мат - не важно, со стороны чьих болельщиков - для меня это плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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