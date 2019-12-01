2019-12-01T22:30:03+03:00
Спорт

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков считает, что судья дал шанс «Спартаку»

Он уверен, что только удаление позволило сопернику изменить игру
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Второй подряд матч главным героем «Зенита» становится Михаил Кержаков.Второй подряд матч главным героем «Зенита» становится Михаил Кержаков.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Второй подряд матч главным героем «Зенита» становится Михаил Кержаков. Вслед за игрой с «Лионом», он сумел отстоять на «ноль» и во встрече со «Спартаком», где его команда почти весь второй тайм провела в меньшинстве.

- Второй тайм сложился уже несколько по-другому для нашей команды, - отметил Кержаков. - Конечно, удаление сказалось на ходе игры. Думаю, если бы его не было, второй тайм напоминал бы первый. Трудно сохранить инициативу, играя в меньшинстве. В любой момент ситуация на поле могла измениться. К тому же накануне был очень сложный матч с «Лионом». Но главное, что удалось удержать счет. Да, на фоне усталости на секунду можно потерять концентрацию. К счастью, сегодня этого не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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