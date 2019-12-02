Петербург и в понедельник продолжит засыпать снегом

СЕГОДНЯ 08:18 2019-12-02T08:18:56+03:00

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Снег, который в Петербурге так долго ждали, пришел ровно с наступлением календарной зимы. Все воскресенье город заметало днем, а потом еще и в ночь на понедельник. На улицах уже успели образоваться небольшие сугробы, а пройти и проехать по дорогам теперь непросто. И в с первым рабочим днем снег не закончится.

- 2 декабря в Санкт-Петербурге ожидается облачная, с прояснениями погода. Утром снег, днем небольшой снег. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура воздуха 0...-2 градуса, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Водителей синоптики предупреждают о гололеде, который образовался на дорогах. Также водителям стоит учитывать тот момент, что не везде успела проехать уборочная техника, а значит возможны затруднения и пробки.

А пешеходам нужно внимательно смотреть под ноги, ведь околонулевая температура сделала тротуары скользкими и неудобными. Дворники еще только приступают к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU