2019-12-02T09:00:46+03:00
Происшествия

На Комендантском проспекте парень получил бутылкой по голове и лишился дорогого мобильника

На 24-летнего мужчину прямо на улице напали двое неизвестных
Петр КИБЕР
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На Комендантском проспекте петербуржец получил бутылкой по голове и остался без телефона.На Комендантском проспекте петербуржец получил бутылкой по голове и остался без телефона.Фото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Шел, никого не трогал и внезапно получил бутылкой по голове. Такую историю рассказал полицейским из Петроградского района Санкт-Петербурга 24-летний молодой человек, ставший жертвой нападения неизвестных.

- По словам заявителя, 30 ноября у дома 71 по Комендантскому проспекту двое неизвестных мужчин нанесли ему удар стеклянной бутылкой в область затылка, после чего он упал на землю, а когда поднялся и начал убегать, обнаружил что в кармане куртки отсутствует мобильный телефон, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Впрочем, в полицию парень пошел лишь утром 1 декабря и по месту жительства. Свой материальный ущерб он оценил в 45 тысяч рублей. Особых примет нападавших потерпевший назвать не смог.

Сейчас стражи порядка проверяют историю с нападением, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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