2019-12-02T09:27:19+03:00
Происшествия

В Ленобласти безработный убил охранника насадкой от автомойки

Трагедия произошла в деревне Старые Раглицы Волосовского района
Петр КИБЕР
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В Ленобласти собутыльник до смерти избил приятеля автомойкой.В Ленобласти собутыльник до смерти избил приятеля автомойкой.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Очередной трагедией закончилась обычная пьянка двух знакомых, которая проходила на даче одного из них в Ленинградской области. Вечером пятницы, 29 ноября, они еще мирно сидели за столом, а утром субботы одного из них с проломленным черепом уже увозила скорая помощь.

- Ранним утром 30 ноября из дачного дома в деревне Старые Раглицы медики госпитализировали мужчину 1965 года рождения в тяжелом состоянии. У пострадавшего была открытая черепно-мозговая травма с повреждением височной области. Позже он скончался, - пишут «Невские новости».

Дело о гибели мужчины передали полиции, а стражи порядка быстро установили подозреваемого. Им оказался 62-летний безработный петербуржец. Он позднее признался, что приехал на дачу к старому знакомому, который работает охранником.

Во время застолья они поссорились и гость схватил первое, что подвернулось по руку - стальную насадку автомойки высокого давления Karcher, которой и начал бить оппонента. Вот только сил не рассчитал.

За избиение до смерти мужчине грозит 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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