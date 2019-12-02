В Ленобласти безработный убил охранника насадкой от автомойки
Очередной трагедией закончилась обычная пьянка двух знакомых, которая проходила на даче одного из них в Ленинградской области. Вечером пятницы, 29 ноября, они еще мирно сидели за столом, а утром субботы одного из них с проломленным черепом уже увозила скорая помощь.
- Ранним утром 30 ноября из дачного дома в деревне Старые Раглицы медики госпитализировали мужчину 1965 года рождения в тяжелом состоянии. У пострадавшего была открытая черепно-мозговая травма с повреждением височной области. Позже он скончался, - пишут «Невские новости».
Дело о гибели мужчины передали полиции, а стражи порядка быстро установили подозреваемого. Им оказался 62-летний безработный петербуржец. Он позднее признался, что приехал на дачу к старому знакомому, который работает охранником.
Во время застолья они поссорились и гость схватил первое, что подвернулось по руку - стальную насадку автомойки высокого давления Karcher, которой и начал бить оппонента. Вот только сил не рассчитал.
За избиение до смерти мужчине грозит 15 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU