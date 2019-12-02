2019-12-02T09:49:55+03:00
Происшествия

Два менеджера втихую продали 18 машин автосалона на 15 миллионов рублей

Предприимчивых работников задержали полицейские
Петр КИБЕР
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В Петербурге два оценщника сами сумели продать 18 авто, принадлежащих автосалону.В Петербурге два оценщника сами сумели продать 18 авто, принадлежащих автосалону.Фото: Дмитрий БРУШКО
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Нехитрый, но прибыльный «гешефт» организовали два работника автосалона, расположенного в Приморском районе Санкт-Петербурга. Они, втихую от руководства, сумели продать почти два десятка машин на внушительную сумму в 15 миллионов рублей. Деньги подельники положили в свой карман.

- 29 ноября 2019 года в полицию обратился 46-летний представитель дилерского автосалона, который сообщил о том, что в ходе проведения очередной инвентаризации на автостоянке салона на улице Оптиков было обнаружено отсутствие 18 легковых автомобилей. Общая сумма ущерба составила 15 280 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стражи порядка начали проверку и довольно быстро выяснили, что причастными к пропаже авто стали два 35-летних оценщика автосалона. Имея свободный доступ к площадке с подержанными автомобилями, который были куплены для перепродажи, мужчины систематически вывозили машины и сами продавали их по поддельным документам.

В отношении мужчин заведено дело по статье «Кража», до суда они останутся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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