Дорожники Ленобласти предупреждают водителей о снегопадах

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-02T10:03:10+03:00

В первый день зимы спецтехника очистила рекордные 8 тысяч километров дорог

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Снегопад, налетевший на Петербург и Ленобласть в первый день зимы, принес не только хорошее настроение, но и дал дополнительную работу дорожным службам. Не покладая колес спецтехника трудилась день и ночь, чтобы очистить основные трассы. И в 47 регионе был установлен первый рекорд - 8 тысяч километров дорог были освобождены от снежного покрова.

- Триста единиц техники работают в круглосуточном режиме во всех муниципальных районах. Информация о ходе уборки каждый час поступает к диспетчерам, - сообщает пресс-служба «Ленавтодора».

Несмотря на то, что снег идет только второй день, дорожники уже использовали на областных трассах 71 тонну чистой соли и три тысячи кубометров песко-соляной смеси. А там, где есть опасность образования гололеда, применят и реагенты.

При этом водителей призывают быть внимательными учитывая снежный прогноз, всегда соблюдать скоростной режим и пропускать машины экстренных служб.

Для автомобилистов в «Ленавтодоре» открыта «горячая линия» - 8(812)251-42-84.

ИСТОЧНИК KP.RU